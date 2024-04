Mohammed Atto sendte Melhus 3/Gimse 3 foran da han satte inn 1-0 etter 16 minutter, men Christopher Johansen Haugan utlignet da han satte inn 1-1. Melhus 3/Gimse 3 tok ledelsen igjen da Jonas Opheim Laugsand scoret etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 til pause.

Hjemmelaget økte ledelsen

Endre Berntsen Buskland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 noen minutter ut i andre omgang. Laugsand ga Melhus 3/Gimse 3 ledelsen på nytt etter 58 minutter, og Atto scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-2.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Melhus 3/Gimse 3 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Rennebu er på åttendeplass med null poeng.

Vidar Eide Andersen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rennebu måle krefter med Astor 3, mens Melhus 3/Gimse 3 møter Støren.