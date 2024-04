Leinstrands Hedda Døsvik Moe scoret på straffe allerede etter to minutters spill. Ida Ljøkelsøy utlignet da hun satte inn 1-1 ni minutter senere, og samme spiller sendte Orkla 2 i ledelsen da hun satte inn 2-1 etter 32 minutter. Noen minutter før hvilen vartet Orkla 2-spilleren opp med hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Dominerte i andreomgang

Mari Lian satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Orkla 2, og seks minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Orkla 2-spilleren satte inn 5-1. Maria Selnes økte til 6-1 for Orkla 2 like etterpå, og Ida Fossvoll Røen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter før slutt. Lian sikret seg hattrick da hun la på til 8-1 to minutter senere, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Hedda Brandås Uv satte inn 9-1 for Orkla 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-1.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Orkla 2 på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Leinstrand ligger på åttendeplass med null poeng.

Øyvind Fredriksli Dalen var dommer i kampen.

I neste runde skal Leinstrand måle krefter med Vestbyen 2 28. april. Orkla 2 møter Ranheim 2 14. mai.