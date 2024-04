Orkanger 2 tok ledelsen etter bare ti minutters spill, men Frøya IL utlignet til 1-1 da Håvard Furberg satte ballen i mål etter 27 minutter. Frøya IL tok ledelsen ved Aron Sørstrand Strømme etter 38 minutters spill, men Orkanger 2 utlignet til 2-2 sju minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Var suverene i andre omgang

Frøya IL tok ledelsen igjen da Sørli scoret noen minutter etter pause. Nataniel Sandvik Furberg scoret for Frøya IL åtte minutter etter sidebytte, slik at resultattavla viste 4-2. Like etterpå reduserte Orkanger 2 til 3-4. Etter 57 minutter scoret Oliver Solli Espnes for Frøya IL. Orkanger 2 gjorde 4-5 ti minutter senere. Stian Kristiansen satte ballen i mål etter 71 minutters spill for Frøya IL og sørget for at stillingen var 6-4, og fem minutter før slutt økte Frøya IL ved Sørli. Eirik Vatn Fredagsvik økte ledelsen for Frøya IL da han satte inn 8-4 fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-4.

Frøya ILs Robin Norheim og Oliver Vatn Sørli pådro seg gult kort. For Orkanger 2 fikk Magnus Isdal Langholm gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Borge Indergård dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkanger 2 måle krefter med Meldal, mens Frøya IL møter Melhus 3.