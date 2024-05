Stavnesli ga KIL/Hemne ledelsen etter 22 minutter, men Ørland utlignet til 1-1 da Dina Pauline Dybfest Waade satte ballen i mål tre minutter senere. Liana Anderssen sendte Ørland foran da hun satte inn 2-1 etter 32 minutters spill, men Thea Kjørsvik-Ertvåg utlignet for KIL/Hemne rett etterpå. KIL/Hemne tok ledelsen på nytt ved samme spiller fem minutter før hvilen, og KIL/Hemne-spilleren laget hattrick da hun ordnet 4-2 fire minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-4.

Målbonanza etter hvilen

Kjørsvik-Ertvåg satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Stavnesli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for KIL/Hemne. Etter et kvarter av andreomgangen fullførte samme spiller sitt hattrick, og samme lag rykket ytterligere ifra da Stavnesli økte ledelsen fire minutter senere. Etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Stavnesli satte inn 9-2 for bortelaget, og KIL/Hemne-spilleren scoret sitt sjette mål i kampen da hun gjorde 10-2 sju minutter senere. Etter 68 minutters spill reduserte Anderssen til 3-10 for Ørland. Den endelige stillingen i kampen ble 3-10.

Tok over andreplassen

Etter søndagens kamp ligger Ørland på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens KIL/Hemne er på andreplass med ti poeng.

Emilie Kildal Storheil var kampleder.

I neste runde skal KIL/Hemne måle krefter med Rindal 21. mai. Ørland møter Skaun 2/Buvik 2 23. mai.