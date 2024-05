Orkanger 2 tok ledelsen ved Lucas Hoff Fernandes et kvarter før hvilen, men Casper Rigstad Breimo sørget for balanse i Orkla/Orkdal-regnskapet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

En spiller sendte Orkla/Orkdal i føringen da han satte inn 2-1 etter 40 minutter. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk Orkanger 2 straffespark. En av lagets spillere scoret 2-2-målet. Casper Rigstad Breimo sendte Orkla/Orkdal i føringen igjen sju minutter senere, og etter 59 minutters spill scoret Aksel Lillebror Løkken for Orkla/Orkdal. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Alexander Myklegard satte inn 5-2 for samme lag. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-5.

Orkla / Orkdal serieleder

Etter søndagens kamp er Orkanger 2 nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Orkla/Orkdal er på førsteplass med 21 poeng.

Yasin Mohamud Sheikh Ali var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkanger 2 måle krefter med Meldal, mens Orkla/Orkdal møter Skaun 2.