Margareth Selsås-Sætre ledet an med to av målene i 5-0-seieren over Tynset/Alvdal i J17 1. divisjon, Avdeling 2 - Vår fredag.

Selsås-Sætre sendte Skaun/Buvik i føringen da hun satte inn 1-0 etter kun fire minutter, og Skaun/Buvik-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 rett etterpå. Etter bare ni minutters spill la Ylva Louise Skånø Willmann på til 3-0 for Skaun/Buvik. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 etter første omgang. Skaun / Buvik økte ledelsen Elise Groven la på til 4-0 for Skaun/Buvik etter 51 minutter, og Skaun/Buvik rykket ytterligere ifra da Synne Eline Skånø Willmann økte ledelsen etter 68 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-0. Kjempet seg opp til andreplass Etter fredagens kamp er Skaun/Buvik nummer to på tabellen med ni poeng, mens Tynset/Alvdal er på fjerdeplass med tre poeng. Trond Østeraas var dommer i kampen. Tynset/Alvdal spiller neste kamp mot Charlottenlund 5. mai, mens Skaun/Buvik bryner seg på Charlottenlund 16. mai.

Publisert: fredag 3. mai 2024 kl. 20:56