Jon Anders Rian sto for den avgjørende scoringen for Glimt i 2-1-seieren over Frøya IL på Frøya storhall i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 lørdag. Glimt har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Oliver Vatn Sørli ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 19 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0. Forsvarte ledelsen etter pause Thomas Evjen Rygh sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og etter 71 minutter tok Glimt ledelsen ved Rian. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-2. Frøya ILs Stian Kristiansen, Håvard Furberg, Teodor Skjeggestad og Oliver Vatn Sørli fikk se det gule kortet. For Glimt fikk Jo Husdal, Kim Roar Stavnes Rye og Simon Vattengård gult kort. Tok steg på tabellen Etter kampen har både Frøya IL og Glimt seks poeng. Marvin Bekken dømte oppgjøret. I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Glimt måle krefter med Meldal, mens Frøya IL møter Meldal.

