Selvåg ble tomålshelt mot Lensvik

Hitra 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 4-2 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 i fotball for menn onsdag. Even Hammerhaug Selvåg scoret to ganger.

Lensvik tok ledelsen ved Martin Ryan Tvenning Bones allerede i første minutt, og Even Ysland (Lensvik) scoret på straffe etter 34 minutters spill. Hitra 2 reduserte til 1-2 ved Anders Åberg ni minutter senere, og Magnus Vassbotn utlignet da han satte inn 2-2. Selvåg sendte Hitra 2 i ledelsen da han satte inn 3-2 noen minutter før pause, og noen minutter før sidebytte scoret 19-åringen sitt andre mål da han gjorde 4-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 4-2. Målløst etter hvilen Andre omgang ble en målløs affære for begge lag. Oppgjøret mellom Hitra 2 og Lensvik endte dermed 4-2. Hitra 2s Odin Kornelius Ulvan fikk gult kort. For Lensvik fikk Jonas Aagesen, Ingar Kristoffer Tangvik og Jonas Risethsve Landrø gult kort. Hitra 2 topper serien Etter oppgjøret står både Hitra 2 og Lensvik med seks poeng. Steinar Holten var dagens dommer. 6. mai er det ny kamp for Lensvik. Da møter de Orkanger 2. Hitra 2 skal måle krefter med Rindal 2 9. mai.

Publisert: onsdag 1. mai 2024 kl. 21:59