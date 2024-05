To fulltreffere fra Sondre Georg Halsan

Sondre Georg Halsan ledet an med to av målene i 3-0-seieren over Trond 2 i G16 2. divisjon, Avdeling 4 - Vår.

---

Del denne artikkelen på e-post Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Halsan ga KIL/Hemne ledelsen etter 17 minutter, og Henrik Moe Berg doblet ledelsen for KIL/Hemne da han satte inn 2-0 rett etterpå. Etter en halv time scoret Halsan sitt andre mål da han gjorde 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-3. Ingen flere mål Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Trond 2 og KIL/Hemne 0-3. Petter Hellem Singsås og Bjørn Aron Tevik Hartvigsen fikk gult kort. Tok steg på tabellen Etter tirsdagens kamp er Trond 2 på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens KIL/Hemne ligger på fjerdeplass med seks poeng. Elias Asrih var dagens dommer. I neste runde skal Trond 2 møte Orkla 2, mens KIL/Hemne møter Hitra.

Varsel om feil Artikkelen er basert på informasjon fra NFF sin app FIKS. Har du tilbakemeldinger om skrivefeil, faktafeil eller andre ting som bør rettes opp – eller kanskje forslag til noe vi kan gjøre bedre? Skrivefeil Faktafeil Annet Åpne skjema Send inn

Publisert: tirsdag 7. mai 2024 kl. 22:16