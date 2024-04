Robin Pedersen-Engdal ga Klæbu ledelsen etter 17 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Orkla 2 så rødt

Mikkel Øyasæter Nyhus utlignet da han satte inn 1-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Jonas Villedieu Stenseth sendte Orkla 2 i føringen like etterpå. Abdullahi Mohammed Abdullahi utlignet for Klæbu et kvarter før slutt. Orkla 2s Mathias Lillery Syrstad ble vist det røde kortet to minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-2.

Pedersen-Engdal fikk se det gule kortet.

Orkla 2 serieleder

Etter kampen har både Klæbu og Orkla 2 fire poeng.

Sundus Riad Darwich dømte oppgjøret.

Orkla 2 spiller neste kamp mot Oppdal 1. mai, mens Klæbu møter Rennebu 8. mai.