Scoringslykke for Ask Rønning Remnes

Ask Rønning Remnes scoret to av målene da Orkanger 2 vant 4-0 over Orkla 2 i G19 2. divisjon, Avdeling 4 - Vår.

---

Del denne artikkelen på e-post Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Et kvarter før pause tok Orkanger 2 ledelsen ved Remnes. Sju minutter senere ble vondt til verre for Orkla 2, da 19-åringen doblet ledelsen for Orkanger 2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0. Hjemmelaget dro ifra Erling Wormdal Landrø la på til 3-0 for Orkanger 2 noen minutter etter sidebytte, og vertene rykket ytterligere ifra da Ahmadi Buttori økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-0. Orkanger 2s Jesus Fermin Mysan og Benjamin Opland Sletvold fikk se det gule kortet. For Orkla 2 fikk Ole Håkon Steinshaug, Jacob Samskott Storseth og Victor Mjøen Fossum gult kort. Klatret på tabellen Etter torsdagens kamp ligger Orkanger 2 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Orkla 2 er på niendeplass med ett poeng. Marius Neeraas Amdam dømte oppgjøret. I neste runde skal Orkla 2 måle krefter med Charlottenlund 3 30. mai. Orkanger 2 møter Astor 3 31. mai.

Varsel om feil Artikkelen er basert på informasjon fra NFF sin app FIKS. Har du tilbakemeldinger om skrivefeil, faktafeil eller andre ting som bør rettes opp – eller kanskje forslag til noe vi kan gjøre bedre? Skrivefeil Faktafeil Annet Åpne skjema Send inn

Publisert: torsdag 23. mai 2024 kl. 22:44