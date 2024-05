Ranheim 2 tok ledelsen ved Lilly Annie Hagen allerede i første minutt, men Rindal utlignet til 1-1 da Milla Skjølsvold-Aasen satte ballen i mål etter 17 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, tok Rindal ledelsen ved Frida Møkkelgård, og Ine Løfald scoret for Rindal og sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Rindal klatret til femteplass

Ranheim 2 og Rindal har nå begge seks poeng.

Hassan Ahmed Halane dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rindal måle krefter med KIL/Hemne, mens Ranheim 2 møter Orkla.