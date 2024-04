Ellen Aarstein ga Skaun ledelsen etter 14 minutter, men Amalie Iversen sørget for balanse i Frøya IL-regnskapet da hun satte inn 1-1 like etterpå. Elise Humstad-Lofgren sendte Skaun i ledelsen igjen etter 19 minutters spill, og Skaun-spilleren scoret igjen da hun gjorde 3-1 ett minutt senere. Rikke Aarstein økte til 4-1 for Skaun etter 33 minutter, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Frida Kveldstad satte inn 5-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-5.

Kontroll etter pause

Etter 67 minutters spill økte avstanden mellom lagene da E. Aarstein satte inn 6-1 for samme lag. Frøya IL reduserte til 2-6 ved Sunniva Rue Holm rett etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-6.

Linnéa Todal Bogren fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Frøya IL på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Skaun ligger på femteplass med tre poeng.

Trond Grytan dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun spiller mot KIL/Hemne 8. mai, mens Frøya IL spiller neste kamp mot Freidig 2 tre dager senere.