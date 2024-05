En av lagets spillere sendte Klæbu i føringen et kvarter før sidebytte, men en spiller utlignet for Buvik tre minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed endte kampen 1-1.

Lionel Guerrero Gården (Klæbu G13) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Klæbu på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Buvik er nummer fem med sju poeng.

Sebastiano Ruocco var dommer i kampen.

27. mai er det ny kamp for Klæbu. Da møter de Vestbyen 3/Nationalkameratene 3. Buvik skal måle krefter med Melhus/Gimse 28. mai.