Bergsmyr ble tomålshelt mot Orkla 3

Runar Løvseth Bergsmyr scoret to ganger da Melhus 3 vant 4-2 over Orkla 3 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 i fotball for menn mandag.

---

Del denne artikkelen på e-post Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Etter 33 minutters spill fikk Orkla 3 straffe. Ola Marius Grønmyr Rise scoret fra ellevemeteren. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1. Hjemmelaget med snuoperasjon R. Bergsmyr sørget for balanse i Melhus 3-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 58 minutter. Orkla 3 tok ledelsen igjen da Frank Olav Gaustad satte inn 2-1 åtte minutter senere, men etter 73 minutters spill scoret Marius Bergsmyr for Melhus 3. Adrian Jan Kloson sendte Melhus 3 i føringen da han satte inn 3-2 ni minutter senere, og R. Bergsmyr scoret igjen da han gjorde 4-2 etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-2. Melhus 3s Marius Bergsmyr og Erlend Ler Grøseth fikk gult kort. For Orkla 3 fikk Espen Westberg, Mikael Paulsen og Bjørn Normann Aasen gult kort. Kjempet seg opp til sjuendeplass Etter mandagens kamp er Melhus 3 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Orkla 3 er nummer ni med tre poeng. Bård Kåre Græsli dømte oppgjøret. Begge lag spiller sin neste kamp 13. mai. Melhus 3 skal spille mot Lensvik, mens Orkla 3 møter Glimt.

Varsel om feil Artikkelen er basert på informasjon fra NFF sin app FIKS. Har du tilbakemeldinger om skrivefeil, faktafeil eller andre ting som bør rettes opp – eller kanskje forslag til noe vi kan gjøre bedre? Skrivefeil Faktafeil Annet Åpne skjema Send inn

Publisert: mandag 6. mai 2024 kl. 22:24