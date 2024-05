Magnus Ler Grøseth ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet allerede etter ti minutter, men Roy Bolme sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 32 minutters spill. Rindal 2s Oddvar Børset ble sendt av banen ti minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Dommeren pekte på straffemerket

To minutter etter pause fikk Rindal 2 straffespark, og Bolme scoret fra ellevemetersmerket. M. Bergsmyr sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 62 minutter, og M. Bergsmyr ga Melhus 3 ledelsen igjen etter 73 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Melhus 3 klatrer til femteplass

Etter mandagens kamp er Melhus 3 nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Rindal 2 er på tredjeplass med ti poeng.

Ketil Krogstad var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Melhus 3 møter Skaun 27. mai, mens Rindal 2 spiller neste kamp mot Glimt.