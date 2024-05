To fulltreffere fra Berg-Johansen

Henrik Berg-Johansen scoret to mål da Freidig vant 5-1 over Orkanger i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn.

Mads Johannessen sendte Freidig i føringen etter 27 minutter. Seks minutter senere ble vondt til verre for Orkanger, da Johannes Mjønes Tysnes doblet ledelsen for Freidig. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-2. Ble sendt ut av dommeren Noen minutter ut i andre omgang økte Freidig ved Berg-Johansen, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 70 minutters spill. Orkangers Per Olav Jensen ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort fem minutter senere, og Freidig økte ledelsen da Ove Westby Bugten satte ballen i nettet etter 80 minutter. Dermed var stillingen 5-0. Ti minutter senere reduserte Orkanger da Robert Nimmons satte inn 1-5-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-5. Orkangers Simen Johansen Meland fikk se det gule kortet. For Freidig fikk Kasper Røe gult kort. Freidig serieleder Freidig har tatt tre poeng i fem kamper på rad. Etter torsdagens kamp er Orkanger nummer seks på tabellen med seks poeng, mens Freidig er på førsteplass med 15 poeng. Magnus Alstad var dommer i oppgjøret. I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Freidig måle krefter med Lade, mens Orkanger møter Nationalkameratene 2.

Publisert: torsdag 2. mai 2024 kl. 22:54