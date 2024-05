Linn Iren Okkelberg sendte Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark i føringen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark allerede etter seks minutter. Fem minutter senere vartet Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark-angriperen opp med hattrick, og Adele Nygård (Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark J13) scoret på straffe etter et kvarters spill. En spiller økte ledelsen da hun satte inn 5-0 to minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark økte ledelsen da Adele Nygård satte ballen i nettet fem minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 6-0, og Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark-spilleren gjorde hattrick etter 52 minutter. Signe Husby Grandetrø reduserte for Skaun 2 etter 64 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Linn Iren Okkelberg satte inn 8-1, og en av lagets spillere økte ledelsen for Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark da hun satte inn 9-1 fire minutter før slutt. Othelie Lein satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-1 for Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 10-1.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Skaun 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Thomas Reitan var dagens dommer.

Skaun 2 bryner seg på Melhus/Gimse 27. mai, mens Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark spiller neste kamp mot Nationalkameratene dagen etter.