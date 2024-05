Leander Sesseng Lone sendte Tiller foran da han satte inn 1-0 etter kun fem minutter, men Jonas Villedieu Stenseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Tiller så rødt

Orkla tok ledelsen da Sander Høston Gaustad scoret et kvarter før full tid. Tiller ble redusert til ti spillere da Adrian Wetterhus Grytvik ble vist det røde kortet seks minutter på overtid. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-1.

Adrian Wetterhus Grytvik fikk se det gule kortet.

Topper serien

Det brøt Tillers seiersrekke på tre kamper. Det var Orklas fjerde strake seier.

Etter tirsdagens kamp ligger Orkla på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Tiller er på tredjeplass med ti poeng.

Boakai Sandy Keke var dommer.

23. mai er det ny kamp for Orkla. Da møter de Meldal. Tiller skal måle krefter med Ranheim 2 24. mai.