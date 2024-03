Et kvarter før hvilen tok KIL/Hemne ledelsen ved Pål Fredrik Simonsen, men Tore Næss sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Sindre Hyldbakk Kvande ga Surnadal ledelsen etter 64 minutter, og Surnadal-spiller Vegard Gjul satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Simonsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 åtte minutter senere. Viljar Fiske Kvande sørget for at resultattavla viste 4-2 etter 79 minutters spill. I kampens siste ordinære minutt reduserte KIL/Hemne da Håkon Aarvaag satte inn 3-4-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

KIL/Hemnes Daniel Kaald Estrin, Edvard Leander Spjøtvold, Martin Singsdal Volden og Petter Sødahl fikk se det gule kortet. For Surnadal fikk Ingebrigt Løfaldli gult kort.

Spennende runde i vente

Preben Øien var dommer i oppgjøret.