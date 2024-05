Meldal tok ledelsen da Kristoffer Resell scoret etter 18 minutter, og Meldal-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 seks minutter senere. Tore Min-Jae Hilstad la på til 3-0 for Meldal etter en halvtimes spill. Arne Ronulfo Andersen reduserte til 1-3 rett etterpå, og Peder Tjelle-Heen reduserte for Skaun 2/Buvik 2 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3.

Skaun 2 / Buvik 2 sikret poeng

Vertene utlignet til 3-3 da Andersen satte ballen i mål etter 63 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-3.

Markus Rønning fikk gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter søndagens kamp er Skaun 2/Buvik 2 nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Meldal er på åttendeplass med tre poeng.

Borge Indergård var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skaun 2/Buvik 2 måle krefter med Hitra, mens Meldal møter KIL/Hemne.