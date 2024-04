Noen minutter før pause tok Trond ledelsen ved en av Tronds spillere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Dominerte etter pause

Noen minutter ut i andre omgang ble vondt til verre for Skaun, da Toft-Nilsen doblet ledelsen for Trond. Ett minutt etter sidebytte scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-0. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 ni minutter senere. Etter 48 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sigurd Thonstad Christiansen satte inn 4-1, og Trond rykket ytterligere ifra da Benjamin Skjærpe Cortez økte ledelsen etter 63 minutter. Like etterpå var hattricket et faktum for Toft-Nilsen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-6.

Nye poeng skal deles ut

Christoffer Storli dømte oppgjøret.

19. april er det ny kamp for Skaun. Da møter de Freidig. Trond skal måle krefter med Fosen samme dag.