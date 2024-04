Skaun 2/Buvik 2 tok føringen da Edvard Frengen Husby satte inn 1-0 etter 25 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

Målene rant inn

Per-Erik Nordbø Vinterdal utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål to minutter etter pause. Marcus Husdal Jakobsen sendte Skaun 2/Buvik 2 i føringen igjen ett minutt senere, men etter et kvarter av andreomgangen scoret en av lagets spillere for KIL/Hemne. Liam Carrig Wiggen sendte Skaun 2/Buvik 2 foran på nytt da han satte inn 3-2 etter 65 minutters spill, og Edvard Frengen Husby scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-4.

Tok steg på tabellen

KIL/Hemne og Skaun 2/Buvik 2 er nå begge oppe i tre poeng.

Hassan Ahmed Halane var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skaun 2/Buvik 2 måle krefter med Meldal, mens KIL/Hemne møter Orkla.