Målshow fra Eide

Daniel Hagen Eide ble med sine tre scoringer den store helten for Rindal i 3-1-seieren over Tynset i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn.

Eide ga Rindal ledelsen etter bare sju minutter. Etter 20 minutters spill fikk Tynset straffespark. Knut Kleppo Vangen satte inn 1-1-målet. Etter 33 minutter scoret Eide igjen da han gjorde 2-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1. Direkte rødt kort til Tynset 24-åringen sikret seg hattrick da han la på til 3-1 ti minutter ut i andreomgangen. Sander Fonnås Phillips (Tynset) ble vist det røde kortet etter 69 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-1. Rindals Sondre Aune fikk se det gule kortet. Klatret på tabellen Rindal tok sin første seier denne sesongen. Etter lørdagens kamp er Rindal på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Tynset ligger på niendeplass med tre poeng. Lars Smemo var dommer. 3. mai er det ny kamp for Rindal. Da møter de Kolstad. Tynset skal måle krefter med Hitra 11. mai.

Publisert: lørdag 27. april 2024 kl. 16:04