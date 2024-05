Nart Majed Alaa Eddeen ga Skaun 2 ledelsen tidlig i kampen allerede etter åtte minutters spill, og Skaun 2 var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Ludvig Pederstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skaun 2 etter 20 minutter. Etter en halv time ble avstanden mellom lagene mindre da Ree reduserte til 1-3, og Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2-spilleren scoret igjen da han gjorde 2-3 ett minutt senere. Ved pause var stillingen 3-2.

Ekspederte straffe i mål

Eirik Stene-Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 noen minutter ut i andre omgang, og Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2s Ailo Bøe Løset scoret på straffe etter 63 minutter. Like etterpå fullførte Eddeen sitt hattrick. Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 fikk et forsprang igjen da Jacob Mo Rønning satte inn 5-4 etter 67 minutters spill, og Vegard Skurengslien Myhre gjorde 6-4 fire minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 4-6.

Meldal 2 / Rindal 2 / Svorkmo 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Skaun 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Mohammed Naim Alsayed var dommer.

24. mai er det ny kamp for Skaun 2. Da møter de Orkla 3. Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 skal måle krefter med Frøya IL 25. mai.