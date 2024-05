Markus Blåsmo Ydstie sendte Utleira i føringen allerede i første minutt, men Tom Christian Larsen Framnes utlignet da han satte inn 1-1. Etter 35 minutters spill tok Utleira ledelsen igjen ved Haugen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Hjemmelaget økte ledelsen

Brhanu Mohammed Musa utlignet for Buvik noen minutter ut i andre omgang. Lars Garberg sørget for ledelse på nytt da han satte inn 3-2-målet da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Haugen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-2.

Utleiras Christian Lohne Haugen pådro seg gult kort. For Buvik fikk Jacob Berntzen og Even Estenstad Nilsen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Utleira nummer fire på tabellen med tolv poeng, mens Buvik er på ellevteplass med fem poeng.

Madelen Rønvik var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 2. juni. Utleira skal spille mot Tolga-Vingelen, mens Buvik møter Kvik 2.