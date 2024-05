Skaun/Buvik tok ledelsen ved Liam Carrig Wiggen etter bare to minutter, men David Thaulow Nikolaisen sørget for balanse i Trygg/Lade-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 26 minutters spill. Wiggen sørget for at Skaun/Buvik tok ledelsen igjen med sin scoring seks minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Trygg / Lade sikret poengdeling

Fire minutter etter sidebytte vartet Skaun/Buvik-angriperen opp med hattrick. Ulrik Solem Høeg gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 åtte minutter senere, og samme spiller sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 etter et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-3.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Trygg/Lade på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Skaun/Buvik ligger på sjetteplass med ett poeng.

Morten Bøstein-Melhus var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. mai. Trygg/Lade skal spille mot Orkanger, mens Skaun/Buvik møter Byåsen.