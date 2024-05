Adam Aleksander Nilsen ga Orkanger ledelsen tidlig i kampen, men William Søberg Rivas sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter bare ni minutters spill. Samme spiller sendte Byåsen foran da han satte inn 2-1 to minutter senere, og William Onsøien Eidem sørget for at stillingen var 3-1 etter 25 minutter. Odin Bach (Orkanger G14) scoret på straffe ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-2.

Dro ifra

Brian Mugabo scoret 4-2-målet tre minutter etter pause, og Byåsen økte ledelsen da William Onsøien Eidem satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-2.

Byåsen serieleder

Byåsen har tatt poeng i fem kamper på rad. Det var Byåsens femte seier på rad.

Etter onsdagens kamp ligger Byåsen på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Orkanger er på andreplass med tolv poeng.

Jørgen Nilsen var kampleder.

25. mai skal Byåsen møte Skaun/Buvik, mens Orkanger møter Trygg/Lade.