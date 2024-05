Renas Akdemir ga Kolstad ledelsen tidlig etter bare åtte minutter, og Bahome fikk nettsus og doblet ledelsen for Kolstad to minutter senere. Josab Michael Tesfay økte ledelsen for Kolstad da han satte inn 3-0 etter 27 minutters spill, og Kolstad rykket ytterligere ifra da Leon Rene Hansen økte ledelsen etter 38 minutter. Rett etterpå scoret Bahome igjen da han gjorde 5-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-5 etter første omgang.

Dominerte i andreomgang

Ti minutter ut i andreomgangen la Prins-Williams Ansah Hagan på til 6-0 for Kolstad, og åtte minutter senere var hattricket et faktum for Bahome. Renas Akdemir scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 etter 71 minutters spill, og Kolstad økte ledelsen da Gray-Abel Uwiman satte ballen i nettet sju minutter før slutt. Dermed var stillingen 9-0. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-9.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Orkanger 2 på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Kolstad ligger på tredjeplass med sju poeng.

Bastien Olivier Champay dømte kampen.

I neste runde skal Orkanger 2 måle krefter med Hitra 12. mai. Kolstad møter Charlottenlund 3 15. mai.