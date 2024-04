Dyrvik sendte Orkla 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill, og etter 27 minutter doblet Orkla 2 ved samme spiller. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter etter hvilen var hattricket et faktum for Orkla 2-angriperen. Charlottenlund 2 reduserte til 1-3 ved Peder Sammut Skaugstad ti minutter ut i andreomgangen. Gard Anda Gimnes økte ledelsen for Orkla 2 da han satte inn 4-1 etter 61 minutters spill, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Espen Snildal Nygård satte inn 5-1 for vertene. Orkla 2 rykket ytterligere ifra da Abbas Ilyas Ahmed Kasim økte ledelsen da det var spilt en halv time i andre omgang, og Dyrvik scoret sitt fjerde mål da han gjorde 7-1 like etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Theodor Mælen Ysland fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Steinar Holten var dagens dommer.

I neste runde skal Orkla 2 møte Kattem 2, mens Charlottenlund 2 møter Orkanger.