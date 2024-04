Karen Røhmesmo Berg (Orkanger J15) satte inn et straffespark allerede etter fem minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Sara Nikoline Solberg Lillebo sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 noen minutter etter sidebytte, og Husby sendte Remyra/Fram/Tangmoen i føringen etter 57 minutters spill. Samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 seks minutter senere, og Mari Hammer økte til 4-1 for Remyra/Fram/Tangmoen et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 4-1.

Johan Hammer (Remyra/Fram/Tangmoen J15) og Sanne Evjen Gangsaas (Orkanger J15) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Det var Remyra/Fram/Tangmoens første seier i årets sesong.

Etter søndagens kamp ligger Remyra/Fram/Tangmoen på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Orkanger er på sjuendeplass med null poeng.

Mohamad Safri dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger prøver seg mot Melhus/Gimse/Gauldal 24. april, mens Remyra/Fram/Tangmoen spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg dagen etter.