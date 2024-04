For Valsøyfjord/Halsa kom følgende spillere på scoringslisten i dagens kamp: Linus Otnes.

Målscorere for Hitra: Sebastian Kulik Barikmo med to mål og Mohamed Logman Alnouv med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Mye å se fram til neste runde

Andreas Hammer var kampleder.

I neste runde skal Hitra måle krefter med Buvik 2 22. april. Valsøyfjord/Halsa møter Buvik 2 30. april.