Sander Høston Gaustad sendte Orkla i ledelsen etter kun to minutter, og Eivind Grøset Garberg scoret og doblet ledelsen for Orkla. Alahmed økte ledelsen for Orkla da han satte inn 3-0 sju minutter senere, og etter 16 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 4-0. Jonas Villedieu Stenseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Orkla fire minutter senere, og samme lag økte ledelsen da Murad Al-Jasem satte ballen i nettet etter 28 minutter. Dermed var stillingen 6-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0 til pause.

Hjemmelaget økte ledelsen

Et kvarter før full tid fullførte Alahmed sitt hattrick, og Orkla-spilleren scoret igjen da han gjorde 8-0 seks minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-0.

Orklas Jonas Villedieu Stenseth og Christian Rabben Rønning fikk se det gule kortet. For Utleira 2 fikk Vegar Paulsby gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter fredagens kamp er Orkla nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Utleira 2 er på tiendeplass med null poeng.

Hugo Lavik var dommer.

I neste runde skal Orkla møte KIL/Hemne, mens Utleira 2 møter Tiller.