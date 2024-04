Martinsen sendte Leik i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Peder Håker Stavne utlignet for Rennebu fire minutter senere. Etter 31 minutters spill scoret Martinsen igjen da han gjorde 2-1, og Theo Aleksander Tømmerås Dahle sørget for at resultattavla viste 3-1 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Pyntet på resultatet

Rennebu reduserte til 2-3 ved Christopher Johansen Haugan etter 59 minutter. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-3.

Simen Jønland fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Leik har seiret i tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Rennebu på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Leik er serieleder med ni poeng.

Eskil Heggheim var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rennebu måle krefter med Tiller 3, mens Leik møter Støren.