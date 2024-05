Jakob Øyum-Jakobsen sendte Skaun i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun sju minutter, men Mads Bjørkaas Lund utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål seks minutter senere. KIL/Hemne tok ledelsen ved samme spiller etter 21 minutters spill, men Kjell Humstad-Lofgren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 34 minutter. Jimmy Gabriel Freitas Aunan sendte Skaun i føringen igjen da han satte inn 3-2 fire minutter senere. Skaun scoret selvmål etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 3-3.

Ekspederte straffe i mål

Noen minutter ut i andreomgangen fikk KIL/Hemne straffe, og A. Mahmoud satte inn 4-3-målet. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-3.

KIL / Hemne klatrer til femteplass

KIL/Hemne og Skaun er nå begge oppe på ni poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var kampleder.

28. mai skal KIL/Hemne møte Orkla 2, mens Skaun møter Romolslia/Flatås/Kolstad.