Buvik senket av Uvsløkk

Tormod Uvsløkk sto for den avgjørende scoringen for Rennebu i 2-1-seieren over Buvik på Rennebu kunstgras i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn fredag.

---

Del denne artikkelen på e-post Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Ole Gunnes sendte Rennebu i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0. Buvik klarte ikke nærme seg Sander Mosti Hildrum utlignet da han satte inn 1-1. Rennebu tok ledelsen på nytt da Uvsløkk scoret etter 70 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-1. Buviks Steinar Romfo Fiske, Hamzeh Ahmed Hello Ajjouri og Morgan Mikael Olai Sandelin Rømma fikk gult kort. Tok over tredjeplassen Det var Buviks andre nederlag på rad. Etter fredagens kamp er Rennebu på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Buvik ligger på niendeplass med null poeng. Morten Dahle var kampleder. I neste runde skal Rennebu måle krefter med Utleira 26. april. Buvik møter Vestbyen 29. april.

Varsel om feil Artikkelen er basert på informasjon fra NFF sin app FIKS. Har du tilbakemeldinger om skrivefeil, faktafeil eller andre ting som bør rettes opp – eller kanskje forslag til noe vi kan gjøre bedre? Skrivefeil Faktafeil Annet Åpne skjema Send inn

Publisert: fredag 19. april 2024 kl. 21:43