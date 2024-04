KIL/Hemne tok ledelsen ved Eline Lium Wilhelmsen etter 17 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Flatås sikret poeng

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Emma Elisabeth Jensen for Flatås. KIL/Hemne tok ledelsen igjen da Olava Søter Sødal scoret fire minutter før slutt, men Emma Elisabeth Jensen sørget for balanse i Flatås-regnskapet da hun satte inn 2-2 fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter oppgjøret står både KIL/Hemne og Flatås med fire poeng.

Morten Hergren var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. april. KIL/Hemne skal spille mot Trygg/Lade, mens Flatås møter Lensvik.