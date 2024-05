Skaun tok sin tredje strake seier

Tord Grøttum Bugge ledet an med to av målene i 3-2-seieren over Melhus 3 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 mandag.

Tor-Ove Myhre Møllevik sendte Melhus 3 i ledelsen allerede etter ti minutters spill, men Bugge sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Skaun-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1. Melhus 3 klarte ikke nærme seg Etter 90 minutter scoret Skaun ved Jean Fabrice Mucyo. Jonas Toftemo gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2. Melhus 3s Marius Bergsmyr pådro seg gult kort. Skaun klatrer til sjetteplass Etter oppgjøret står både Skaun og Melhus 3 med ni poeng. Stig Tore Laugen var dommer. Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun spiller neste kamp mot Glimt 3. juni, mens Melhus 3 spiller neste kamp mot Svorkmo.

Publisert: mandag 27. mai 2024 kl. 22:14