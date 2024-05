Heidi Bøgeberg sendte Skaun 7er i ledelsen etter bare to minutter. Åtte minutter senere ble vondt til verre for Ålen 7er, da Bugge doblet ledelsen for Skaun 7er. Skaun 7er rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter 13 minutters spill, og Mai-Britt Øie Thoresen la på til 4-0 ni minutter senere. Noen minutter før pause var hattricket et faktum for Bugge. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0 til pause.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Skaun og Ålen 5-0.

Skaun topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Skaun på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Ålen er på andreplass med seks poeng.

Gustav Havig var kampleder.

Skaun spiller neste kamp mot Os/Nansen/Røros 20. mai, mens Ålen møter Buvik 27. mai.