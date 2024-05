Orkla 2 tok ledelsen ved Aksel Lillebror Løkken allerede etter fem minutter, men Degol Tesfaldet utlignet da han satte inn 1-1. Orkla 2 tok ledelsen på nytt da Casper Rigstad Breimo scoret etter 23 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

En av lagets spillere satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen for Orkla 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Noen minutter etter pause ble avstanden mellom lagene redusert da Sudais Essa Hamud reduserte til 2-3. Casper Rigstad Breimo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 tre minutter etter sidebytte, og to minutter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller. En spiller økte til 6-2 for Orkla 2 to minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-6.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Stjørdals-Blink 3 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Orkla 2 er på andreplass med tolv poeng.

Tom Øyvind Ulseth var dagens dommer.

Stjørdals-Blink 3 prøver seg mot Ranheim 5 21. mai, mens Orkla 2 spiller neste kamp mot Astor 3 7. juni.