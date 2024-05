Linus Hammerhaug Selvåg sendte Hitra i føringen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, men Felix Kjerstad utlignet for Orkla 2 tre minutter senere. Orkla 2 tok ledelsen etter 20 minutter, men Kebron Mhreteab Gebremichael sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Eirik Steien Løseth sendte Orkla 2 i ledelsen igjen noen minutter ut i andreomgangen, og Dyrvik sørget for at stillingen var 4-2 to minutter etter sidebytte. Tesfa Muruts Tesfa reduserte til 3-4 for Hitra like etterpå. Et kvarter før slutt scoret Dyrvik sitt andre mål da han gjorde 5-3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Orkla 2 topper serien

Orkla 2 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp er Hitra på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Orkla 2 er på topp i serien med 15 poeng.

Oppgjøret på Hitra idrettspark ble dømt av Torgeir Midtlyng. 70 tilskuere var til stede på kampen.

28. mai er det ny kamp for Hitra. Da møter de Orkanger. Orkla 2 skal måle krefter med KIL/Hemne samme dag.