Melhus/Gimse/Gauldal fikk en kjempestart på kampen da Håvard Torsethaugen Moseng sendte laget sitt i føringen allerede etter sju minutters spill, men Håkon Lystad utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål tre minutter senere. Erik Windseth Bakk sendte Melhus/Gimse/Gauldal i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 19 minutter, og Moseng scoret igjen da han gjorde 3-1 like etterpå. Noen minutter før pause la Bakk på til 4-1 for Melhus/Gimse/Gauldal. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-4.

Redusering etter pause

Melhus/Gimse/Gauldal økte ledelsen da Mohammad Dib Hlou Ajouri satte ballen i nettet åtte minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 5-1. Robin Buhaug Sjaastad reduserte til 2-5 for Skaun ett minutt før full tid, og vertene reduserte til 3-5 ved Lystad ett minutt senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-5.

Linus Christian Holm og Magnus Vedal fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter onsdagens kamp ligger Skaun på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal er på førsteplass med 13 poeng.

Amir Spjøtvold Mian var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun spiller neste kamp mot Nidelv/Utleira 29. mai, mens Melhus/Gimse/Gauldal spiller neste kamp mot Orkla.