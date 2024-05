Orkla/Orkdal tok en tidlig ledelse ved Marius Skjuleng. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Orkla / Orkdal økte ledelsen

Etter 42 minutters spill ble vondt til verre for Buvik 2, da Aksel Lillebror Løkken doblet ledelsen for Orkla/Orkdal. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 fire minutter senere, og Skjuleng satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Orkla/Orkdal tre minutter før slutt. Ett minutt før full tid reduserte Buvik 2 ved Iver Rasmussen Smogeli. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Topper tabellen

Orkla/Orkdal har tatt poeng i de siste seks kampene.

Etter tirsdagens kamp ligger Orkla/Orkdal på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Buvik 2 er på sjetteplass med ni poeng.

Ioan Steven Mesaros var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkla/Orkdal måle krefter med Orkanger 2, mens Buvik 2 møter Meldal.