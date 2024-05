Tuva Skimmeli Halvorsen sendte Skaun 2/Buvik 2 i ledelsen etter tolv minutter, og Willmann scoret og doblet ledelsen for Skaun 2/Buvik 2. Tia Christine Farstad Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skaun 2/Buvik 2 et kvarter før pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-3.

Skaun 2 / Buvik 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Willmann igjen da hun gjorde 4-0, og Skaun 2/Buvik 2 økte ledelsen da Synne Gunelie Hammer satte ballen i nettet åtte minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 5-0. Willmann fikk sitt hattrick et kvarter før slutt, og to minutter før slutt la Sofie Sæther på til 7-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-7.

Skaun 2 / Buvik 2 topper serien

Det var Skaun 2/Buvik 2s femte seier på rad, og de har dermed full pott i år.

Etter søndagens kamp ligger Utleira 2 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Skaun 2/Buvik 2 er på førsteplass med 15 poeng.

Irfan Hussaini var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Utleira 2 spiller neste kamp mot Freidig 21. mai, mens Skaun 2/Buvik 2 bryner seg på Ørland to dager senere.