Vegard Mogset sendte Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 i føringen etter 16 minutters spill. Rett etterpå ble vondt til verre for Orkla 3, da Jacob Mo Rønning doblet ledelsen for Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2. samme spiller økte til 3-0 for Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 etter 33 minutter. Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 var uheldig og satte ballen i eget mål fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-1.

Meldal 2 / Rindal 2 / Svorkmo 2 dro ifra

Da det var spilt en halv time i andreomgangen, la Mikal Gulla Løfaldli på til 4-1 for samme lag, og Eirik Stene-Johansen økte ledelsen da han satte inn 5-1 like etterpå. Daniel Umbraska reduserte for Orkla 3 fem minutter før slutt. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Hermon Gherezgiher satte inn 6-2 for Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2. Den endelige stillingen i kampen ble 6-2.

Meldal 2 / Rindal 2 / Svorkmo 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 serieleder på tabellen med ni poeng, mens Orkla 3 er på sjetteplass med fire poeng.

Sakariye Hasan Warsame var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 måle krefter med Skaun 2, mens Orkla 3 møter Gimse 4/Melhus 4.