Dobbel fra Iver-Martin Kjørvik Fossen for Malvik / Hommelvik

Iver-Martin Kjørvik Fossen førte an med to mål i 4-0-seieren over Skaun i G16 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst. Malvik/Hommelvik har vunnet sine siste fire hjemmekamper.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Publisert: tirsdag 17. oktober 2023 kl. 21:42