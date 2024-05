Oppdal tok ledelsen da Sundsethaug scoret et kvarter før sidebytte, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Oppdal fire minutter senere. Julie Riseth Kvello økte ledelsen for Oppdal da hun satte inn 3-0 etter 31 minutter, og Oppdal rykket ytterligere ifra da Frida Thun Almlid økte ledelsen rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Straffescoring

Kvello økte ledelsen da hun satte inn 5-0 noen minutter ut i andre omgang, og Sundsethaug gjorde hattrick ni minutter etter hvilen. Tre minutter senere scoret Oppdal-angriperen igjen da hun gjorde 7-0. Maren Tiset Mjønesaune gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-7 etter 53 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Sundsethaug satte inn 8-1, og Mali Eggan satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen. Tre minutter senere fikk samme lag straffespark. Almlid scoret 10-1-målet. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 10-1.

Mathea Husdal Krystad pådro seg gult kort.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Oppdal på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Orkla 2 er på fjerdeplass med ett poeng.

Rune Jenssen Skjolden var dagens dommer. 80 tilskuere hadde tatt turen til Oppdal Bankbane.

I neste runde skal Orkla 2 måle krefter med Røros 26. mai. Oppdal møter Melhus/Gimse/Gauldal 28. mai.