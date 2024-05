Redergård (Nationalkameratene 2) satte inn et straffespark etter tolv minutters spill. Orkangers Henrik Rian scoret fra ellevemeteren etter 39 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Redergård sendte Nationalkameratene 2 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 ti minutter ut i andreomgangen, og Sondre Schjelvaag Olsen scoret for Nationalkameratene 2 og sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter senere. Etter 79 minutters spill var hattricket et faktum for Redergård. Etter 90 minutter reduserte Orkanger ved Martin Aunemo. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Nationalkameratene 2s Sivert Emil Skogstad pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Det var årets første seier for Nationalkameratene 2.

Etter søndagens kamp er Nationalkameratene 2 på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Orkanger er nummer seks med seks poeng.

Kristoffer Johansen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger spiller neste kamp mot Dolmøy 20. mai, mens Nationalkameratene 2 prøver seg mot Lade dagen etter.