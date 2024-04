Det ble ingen lyd av nettsus før pause. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Buvik 2 var suverene i andre omgang

Andreassen ga Buvik 2 ledelsen etter 42 minutter, og to minutter før slutt scoret samme spiller igjen da hun gjorde 2-0. Minuttet før full tid økte avstanden mellom lagene da Alita Holmen Sundfær satte inn 3-0, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Buvik 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-0.

Nye poeng skal deles ut

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Buvik 2 spiller neste kamp mot Heimdal 2 23. april, mens Charlottenlund 3 spiller neste kamp mot Freidig 2.