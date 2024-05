En av lagets spillere sendte Rennebu i føringen etter kun ni minutters spill, men Bendik Chrisander Hakvåg Pettersen utlignet da han satte inn 1-1. Magnus Røsand Damås sendte Tiller 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 åtte minutter senere, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 18 minutter. Like etterpå fullførte Tiller 2-angriperen sitt hattrick, og Bendik Chrisander Hakvåg Pettersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Tiller 2 etter en halvtimes spill. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Uy Minh Trinh satte inn 6-1 for Tiller 2, og samme lag rykket ytterligere ifra da Teumzegi Mehari Sium økte ledelsen etter 35 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 7-1.

Tiller 2 var suverene i andre omgang

Magnus Røsand Damås scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Bendik Chrisander Hakvåg Pettersen gjorde hattrick seks minutter senere. Eskil Aftret-Sandvik la på til 10-1 for vertene etter 61 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Erijon Shala satte inn 11-1. Samme spiller økte ledelsen for samme lag da han satte inn 12-1 etter 62 minutter, og Tiller 2-spilleren sikret seg hattrick da han ordnet 13-1 to minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 13-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Tiller 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Rennebu er på sjetteplass med null poeng.

Heine Fjørtoft var dommer.

8. mai skal Tiller 2 møte Oppdal, mens Rennebu møter Klæbu.